Хет-трик Роналду допоміг "Ювентусу" здобути розгромну перемогу в першому матчі року

"Ювентус" на своєму полі в рамках 18 туру Серії А розправився з "Кальярі" – 4:0.

Ювентус – Кальярі 4:0

Голи: Роналду, 49, 67 (пен.), 82, Ігуаїн, 81

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Тільки після перерви хет-трик Кріштіану Роналду вирішив результат поєдинку на користь господарів: спочатку португалець забив на 49-й хвилині, а трохи пізніше реалізував пенальті.

На 81-й хвилині Гонсало Ігуаїн забив після пасу Кріштіану, а ще через хвилину Роналду оформив свій третій м'яч у грі. Цей хет-трик у ворота "Кальярі" – 56-й в кар'єрі п'ятикратного володаря "Золотого м'яча" (Мессі забивав по три м'ячі 53 рази).

Більше того, Кріштіану Роналду став першим в історії топ-5 ліг Європи футболістом, що забиває 18 років поспіль. Він незмінно засмучує суперників з 2003 року.

Після цієї гри "Ювентус" набрав 45 очок і на час вийшов на перше місце в турнірній таблиці Серії А. У "Кальярі" шоста позиція і 29 очок.