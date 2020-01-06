24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Хет-трик Роналду допоміг "Ювентусу" здобути розгромну перемогу в першому матчі року

4 Читать новость на русском
Кріштіану Роналду / Twitter @TeamCRonaldo

"Ювентус" на своєму полі в рамках 18 туру Серії А розправився з "Кальярі" – 4:0.

Ювентус – Кальярі 4:0

Голи: Роналду, 49, 67 (пен.), 82, Ігуаїн, 81

Дивіться також: Матч США з європейською збірною опинився під загрозою зриву через вбивство іранського генерала

Тільки після перерви хет-трик Кріштіану Роналду вирішив результат поєдинку на користь господарів: спочатку португалець забив на 49-й хвилині, а трохи пізніше реалізував пенальті.

На 81-й хвилині Гонсало Ігуаїн забив після пасу Кріштіану, а ще через хвилину Роналду оформив свій третій м'яч у грі. Цей хет-трик у ворота "Кальярі" – 56-й в кар'єрі п'ятикратного володаря "Золотого м'яча" (Мессі забивав по три м'ячі 53 рази).

Більше того, Кріштіану Роналду став першим в історії топ-5 ліг Європи футболістом, що забиває 18 років поспіль. Він незмінно засмучує суперників з 2003 року.

Після цієї гри "Ювентус" набрав 45 очок і на час вийшов на перше місце в турнірній таблиці Серії А. У "Кальярі" шоста позиція і 29 очок.

Хотіли спитати "чий Крим": на зустрічі з російською блогеркою у Києві сталися сутички – відео
сьогодні
6105
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Кріштіану Роналду Ювентус
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:56 Український боксер Шелестюк підтримав Австралію через лісові пожежі: фото
Юрій Семенюк 187
4 січня 12:38 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 2324
5 січня 23:15 Росія епічно програла Канаді у фіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею – відео
Ігор Саджениця 4753
2 січня 17:40 Календар головних футбольних подій в Україні у 2020 році
Ігор Саджениця 2303
5 січня 18:07 "Барселона" хоче купити півзахисника "Динамо", який забивав "Шахтарю" в Лізі чемпіонів
Юрій Семенюк 2193
Новини
Більше новин
Залиште відгук