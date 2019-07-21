Хет-трик Супряги та гол Булеци допомогли "Дніпру-1" перемогти "Ворсклу": відео

Українські команди продовжують готуватися до нового сезону і грають товариські матчі. Полтавська "Ворскла" зіграла з новачком УПЛ "Дніпро-1".

Сам матч закінчився перемогою "Дніпро-1" 4:3. При цьому що дніпровська команда перемагала 4:1, але пропустила двічі вже наприкінці матчу.

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Хет-триком за "Дніпро-1" відзначився чемпіон світу у складі збірної України U-20 Владислав Супряга. Ще один гол на рахунку його партнера по цій збірній Сергія Булеци.

На це полтавчани відповіли голом Володимира Чеснакова та дублем Дениса Васіна. При цьому нападник другий гол забив з пенальті.

Ворскла – Дніпро-1 3:4

Голи: Чеснаков, 60, Васін, 88, 89 (пен) – Супряга, 30, 40, 61, Булеца, 50

Відео матчу Ворскла – Дніпро-1