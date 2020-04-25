Хейні отримує смертельні погрози через расистські висловлювання в сторону Ломаченка

Американський боксер Девін Хейні (24-0, 15 КО) ще раз вибачився за висловлювання на адресу чемпіона WBO, WBA і WBC Василя Ломаченка (14-1, 10 KO).

Хейні стверджує, що отримує смертельні погрози через расистські висловлювання про Ломаченка. Слова боксера цитує BoxingNews24.

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Я не хотів нікого засмутити. Всі мої знайомі знають, що я не расист і не мав на увазі нічого поганого. Я отримую багато гнівних і божевільних повідомлень, мені погрожують смертю і все таке. Але ви ж знаєте, що я не робив це навмисно. Я всього лише хочу битися з найкращими. Ми даємо стільки інтерв'ю, а люди виривають висловлювання з контексту і повністю змінюють їхню суть. Але я не мав на увазі нічого такого,

– сказав Девін.

Кілька днів тому афроамериканець заявив, що "ніколи не програє білому хлопцю". Після таких слів боксера звинуватили в расизмі.

Через травму Девін був змушений звільнити титул і не зміг провести захист пояса в бою з Хав'єром Фортуною. Через пандемію COVID-19 американець може встигнути відновитися до титульного бою.

У свою чергу, Ломаченко готується до поєдинку з іншим американцем Теофімо Лопесом. Через пандемію бій був відкладений на невизначений термін.

Що відомо про Девіна Хейні

Хейні почав професійну кар'єру в 16 років і до 21 року встиг здобути 24 перемоги, 15 з яких – достроково. У рейтингу boxrec.com американець займає п'яте місце в рейтингу боксерів легкої ваги в світі.

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