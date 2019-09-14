Хейні виграв у росіянина титул "тимчасового" чемпіона WBC та викликав на бій Ломаченка: відео

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Девін Хейні переміг Заура Адбуллаєва
Девін Хейні переміг Заура Адбуллаєва / sportsnet.ca

Американець Девін Хейні переміг росіянина Заура Адбуллаєва та став "тимчасовим" володарем титулу WBC у легкій вазі. Тож він тепер претендент на бій проти українця Василя Ломаченка.

Сам бій Хейні проти Абдуллаєва виявився не надто довгим. Росіянин ніяк не міг завдати нормального прицільного удару. Натомість чимало пропускав від суперника. Тож після четвертого раунду він відмовився виходити на бій через травму.

Відео бою Хейні – Абдуллаєв

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Таким чином Хейні виграв пояс "тимчасового" чемпіона WBC у легкій вазі. І він став обов'язковим претендентом на бій проти українця Василя Ломаченка, який володіє цим поясом. Вже після бою Хейні викликав Ломаченка на бій.

Раніше промоутер Василя Ломаченка Боб Арум сказав, що боксер може провести наступний поєдинок ще у 2019 році. А його ймовірним суперником буде австралієць Джордж Камбосос-молодший (17-0, 10 КО).

Нагадаємо, свій останній поєдинок Василь Ломаченко провів 31 серпня в Лондоні. Ломаченко переміг Кемпбелла рішенням суддів. Українець захистив титули чемпіона світу у легкій вазі за версіями WBA та WBO, а також виграв вакантний титул WBC.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Василь Ломаченко
Джерело: 24 канал
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