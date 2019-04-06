"Хімік" обіграв "Дніпро" у першому матчі півфіналу плей-офф Суперліги

Южненський "Хімік" відкривав півфінальну серію з "Дніпром" домашнім матчем. І виграв його.

Хімік – Дніпро 95:85 (20:17, 26:26, 22:16, 27:26). Рахунок в серії – 1:0.

"Дніпро" не надто вдало розпочав матч, але й "Хімік" своїми можливостями для здобуття очок не надто скористався. Хоча саме южненці краще провели другу половину першої чверті та виграли її "+3".

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Головними героями другої десятихвилинки для господарів стали захисники Ілля Сидоров та Деон Едвін. Українець, вийшовши з лави, реалізував 4 з 5 триочкових, а Едвін раз по раз розбирався зі своїми опонентами один в один. "Дніпро" відповідав більш командним нападом і завдяки кращому руху м’яча постійно знаходив дірки в захисті господарів. За рівної гри "Хімік" зумів зберегти 3-очковий відрив перед великою перервою, в першу чергу завдяки пристойному відсотку влучань триочкових – 6 з 13.

В третій чверті южненцям вдалося збільшити перевагу в рахунку. Команда Віталія Степановського зберегла динаміку у своїй грі, у той час як "Дніпро" у нападі помітно пригальмувався, сконцентрувавшись на атаках з-за дуги. Як наслідок, "Хімік" вперше в цьому матчі отримав двозначний відрив, зберігши 9 очок переваги перед заключною чвертю.

Одною з ключових проблем Дениса Журавльова наприкінці гри стали фол-трабл Мішули та Глєбова, до яких дуже скоро приєднався і Сизов, а також три персональні зауваження Тимофеєнка, які капітан схопив ще у першій чверті.

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На старті заключної чверті "Дніпро" тримав удар і скоротив відставання до 5 очок, але потім сталися два поспіль влучних триочкових від Кирила Марченка, який повернув своїй команді двозначну перевагу та відправив дніпрян у нокдаун, повернутися після якого вони так і не зуміли. Гості не впоралися з нервами, зокерма за другий технічний фол гру завершив головний тренер гостей Денис Журавльов, відфолились одразу чотири гравці "Дніпра" – Тимофеєнко, Мішула, Шундель та Сизов... "Хімік" краще за суперника провів другу половину та виграв стартовий матч (95:85), повівши у півфінальній серії.

Другий матч серії команди проведуть в Южному 8 квітня о 18:30.