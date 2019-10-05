"Хімік" обіграв "Одесу" в першому матчі Суперліги, набравши сто очок

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БК Хімік – БК Одеса 100:94
БК Хімік – БК Одеса 100:94 / fbu.ua

Чинні чемпіони в стартовій грі Суперліги Парі-Матч виявився сильнішим за своїх географічних сусідів – "Одесу". "Хімік" зумів здобути перемогу, набравши сто очок.

БК Хімік – БК Одеса 100:94 (22:25, 28:26, 31:22, 19:21)

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Першими відкрили рахунок в матчі гості паркету – Денис Носков в першій же атаці своєї команди влучив середній кидок, на що южненці спочатку спробували відповісти триочковим від Марченка, але зрівняти рахунок вийшло лише з другої спроби – точним був Вільямс.

Надалі впродовж всього періоду обидві команди демонстрували рівну гру: в одеситів "запалював" Артамонов, а в "Хіміка" добре виглядав молодий Артем Ковальов. Закінчилась перша чверть з рахунком 22:25 на користь гостей.

Друга десятихвилинка вийшла у команд ще більш результативною: на двох за 10 хвилин команди набрали 54 бали. На провідних ролях у команд в цей час були Марченко, який розкидався з дальньої дистанції, та Мейсі в "Одеси".

Закрив же першу половину гри ефектним "баззером" з центру майданчику новачок южненців Айзея Вільямс – 50:51.

У третьому періоді команда Віталія Степановського швидко вийшла вперед і зуміла забезпечити мінімальний відрив. У цьому відрізку продовжив добре себе показувати Артем Ковальов. Перед останньою десятихвилинкою господарі паркету зуміли забезпечити собі 8 балів переваги, які у підсумку й забезпечили перемогу чинним чемпіонам країни.

 

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол БК Одеса БК Хімік Новини Спорту
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