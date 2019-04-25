"Хімік" став чемпіоном України з баскетболу

Южненський "Хімік" виграв третій матч фінальної серії плей-офф проти "Київ-Баскет". Команда Віталія Степановського стала чемпіоном України сезону 2018-2019.

"Хімік" виграв перші два матчі у себе в Южному. Але на матчі у Києві не перебував у статусі фаворита. До цього команда двічі поступилася "Київ-Баскету" на його майданчику у регулярному чемпіонаті. Тож столичні баскетболісти мали шанс.

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Першу чверть "Київ-Баскет" виграв 23:16. Ще більшої їх перевага стала перед великою перервою. Команди другу чверть закінчили з рахунком 44:34. При цьому "Хімік" тоді залишився без головного тренера – Віталій Степановський за 25 хвилин отримав два технічні фоли та покинув майданчик.

Але все змінилося у третій чверті. Київська команда зуміла набрати лише 12 очок, у той час як "Хімік" – аж 26. Тож перед заключною чвертю саме гості вже були попереду. І вони втримали комфортну перевагу. У підсумку 73:79 і перемога "Хіміка".

Київ-Баскет – Хімік 73:79 (23:16, 21:18, 12:26, 17:19)

"Хімік" перемагає у третьому матчі фінальної серії та втретє стає переможцем Суперліги.