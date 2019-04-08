"Хімік" в овертаймі подвоїв перевагу у серії плей-оф з "Дніпром"

Южненський "Хімік" приймав "Дніпро" у другому матчі півфінальної серії плей-оф Суперліги з баскетболу.

Хімік – Дніпро 92:86 ОТ

Рахунок у серії: 2:0

Перший матч між командами: "Хімік" обіграв "Дніпро" у першому матчі півфіналу плей-оф Суперліги

"Дніпро" вдало розпочав матч, приголомшивши суперника агресивним захистом та цілою серією влучних дальніх кидків. Команда Дениса Журавльова зробила потужний ривок, швидко отримавши двозначну перевагу у першій чверті, але "Хімік" втримав удар. Южненці прийняли гру, яку запропонував суперник та підтягнувся у рахунку, а у другій чверті взагалі наздогнав дніпрян та виграв першу половину.

12 очок Едвіна та 11 очок Сидорова допомогли господарям знайти свою хвилю у нападі, а хороший захист – надолужити відставання від суперника. Як підсумок, "+2" за Хіміком після першої половини.

Третя чверть в цьому матчі визначальною не стала, але краще її провели гості, які зуміли отримати невеличку перевагу під заключною десятихвилинкою. Цього разу хороший відрізок провели дніпряни, коли на майданчику знаходився Фесенко, який ділився м’ячем зі снайперами, коли на ньому опинявся дабл-тім.

У паралельному матчі "Запоріжжя" перемогло "Київ-Баскет" та зрівняло рахунок у півфіналі плей-оф

"Дніпро" зробив ривок у заключній чверті, отримавши двозначну перевагу, але "Хімік" повернувся завдяки вдалій грі Павлова, якого підтримали американці. Головним героєм основного часу зустрічі став Кирило Марченко, який спочатку вивів команду вперед влучним триочковим наприкінці гри, а потім відповів на влучний дальній Тимофеєнка додаванням з сиреною, яке перевело гру в овертайм.

У додатковій десятихвилинці господарі дотисли "Дніпро" – дуже важливі очки набрали американці Едвін та Джонс. "Хімік" у фантастичому матчі здобув вольову перемогу і повів у серії – 2:0.

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