"Хімік" вдев'яте поспіль виграв чемпіонат України з волейболу серед жінок

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Чемпіонат України з волейболу нагадує театр одного актора. За тур до завершення фінального турніру южненський "Хімік" розібрався із найближчим переслідувачем запорізькою "Орбітою".

Вже вдев’яте поспіль "Хімік" приміряв золоті нагороди внутрішньої першості.

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Проблеми у фавориток виникли лише у дебютній партії, яку "Хімік" зрештою виграв 25:25.


Жіноча збірна з волейболу "Хімік"

Шансів бодай на сет престижу "Орбіта" згодом так і не отримала – 24 на 18 та 25 на 16. Восени дівчата із "Хіміка" традиційно представлять Україну на Європейській арені.

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Теги: Спорт Волейбол
Джерело: 24 канал
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