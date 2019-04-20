"Хімік" вдев'яте поспіль виграв чемпіонат України з волейболу серед жінок

Чемпіонат України з волейболу нагадує театр одного актора. За тур до завершення фінального турніру южненський "Хімік" розібрався із найближчим переслідувачем запорізькою "Орбітою".

Вже вдев’яте поспіль "Хімік" приміряв золоті нагороди внутрішньої першості.

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Проблеми у фавориток виникли лише у дебютній партії, яку "Хімік" зрештою виграв 25:25.



Жіноча збірна з волейболу "Хімік"

Шансів бодай на сет престижу "Орбіта" згодом так і не отримала – 24 на 18 та 25 на 16. Восени дівчата із "Хіміка" традиційно представлять Україну на Європейській арені.

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