"Хімік" вдев'яте поспіль виграв чемпіонат України з волейболу серед жінок
Чемпіонат України з волейболу нагадує театр одного актора. За тур до завершення фінального турніру южненський "Хімік" розібрався із найближчим переслідувачем запорізькою "Орбітою".
Вже вдев’яте поспіль "Хімік" приміряв золоті нагороди внутрішньої першості.
Читайте також: Стало відомо, які міста України приймуть Золоту Євролігу-2019 з волейболу
Проблеми у фавориток виникли лише у дебютній партії, яку "Хімік" зрештою виграв 25:25.
Жіноча збірна з волейболу "Хімік"
Шансів бодай на сет престижу "Орбіта" згодом так і не отримала – 24 на 18 та 25 на 16. Восени дівчата із "Хіміка" традиційно представлять Україну на Європейській арені.
Джерело: 24 канал
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі