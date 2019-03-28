"Хімік" вирвав перемогу у важкому матчі над "Політехніком": відео
Дворазовий переможець Суперліги "Хімік" з тріумфу розпочав плей-оф. Южненці у стартовому поєдинку чвертьфіналу на власному майданчику мінімально здолали харківський "Авантаж-Політехнік".
Хімік – Політехнік 83:81 (24:16, 21:24 14:26, 24:15)
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Найбільше до перемоги доклався легіонер "Хіміка" Крістіан Джонс – на його рахунку 25 очок. А от у гостей Станіслав Завадський оформив дабл-дабл – 12 балів і 10 підбирань.
Другий матч серії відбудеться вже 30 березня.
Фоторепортаж з першого матчу чвертьфіналу Суперліги:
В заключній парі чвертьфіналу віце-чемпіон "Дніпро" вдома без проблем переміг "Одесу" – 92:82.
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