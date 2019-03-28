"Хімік" вирвав перемогу у важкому матчі над "Політехніком": відео

13 Читать новость на русском

Дворазовий переможець Суперліги "Хімік" з тріумфу розпочав плей-оф. Южненці у стартовому поєдинку чвертьфіналу на власному майданчику мінімально здолали харківський "Авантаж-Політехнік".

Хімік – Політехнік 83:81 (24:16, 21:24 14:26, 24:15)

Читайте також: Українець Лень набрав 13 очок у переможному матчі "Атланти" в НБА: відео

Найбільше до перемоги доклався легіонер "Хіміка" Крістіан Джонс – на його рахунку 25 очок. А от у гостей Станіслав Завадський оформив дабл-дабл – 12 балів і 10 підбирань.

Другий матч серії відбудеться вже 30 березня.

Фоторепортаж з першого матчу чвертьфіналу Суперліги:

В заключній парі чвертьфіналу віце-чемпіон "Дніпро" вдома без проблем переміг "Одесу" – 92:82.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Що робитимуть Порошенко, Тимошенко і Зеленський у випадку програшу?
сьогодні
4963
Теги: Новини України Спорт Новини Спорту Баскетбол БК Хімік БК Політехнік
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Російська біатлоністка зробила несподівану заяву щодо свого переходу в збірну України
27 березня 21:49 Російська біатлоністка зробила несподівану заяву щодо свого переходу в збірну України
2121
Жуніор Мораес прокоментував скандал навколо його натуралізації
27 березня 18:18 Жуніор Мораес прокоментував скандал навколо його натуралізації
2168
Журналіст Рафаель Гензель, який вижив в авіакатастрофі "Шапекоенсе", помер під час гри в футбол
27 березня 15:17 Журналіст Рафаель Гензель, який вижив в авіакатастрофі "Шапекоенсе", помер під час гри в футбол
564
Мені погрожували, що якщо я зміню країну – дадуть три роки дискваліфікації, – Павло Коростильов
27 березня 14:02 Мені погрожували, що якщо я зміню країну – дадуть три роки дискваліфікації, – Павло Коростильов
Станіслав Безушко 1071
Дати матчів 1/4 фіналу та 23 туру УПЛ, які перенесли через вибори президента України
27 березня 13:41 Дати матчів 1/4 фіналу та 23 туру УПЛ, які перенесли через вибори президента України
408
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук