"Хімік" впевнено обіграв "Миколаїв" у чемпіонаті України

У суботу, 2 листопада, відбувся матч регулярного чемпіонату України з баскетболу. "Хімік" на власному паркеті переміг "Миколаїв".

Хімік – Миколаїв – 77:65 (18:22, 18:22, 25:9, 16:12)

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Хід матчу

Першими відкрили рахунок в грі господарі паркету: влучив два бали молодий Артем Ковальов. Давидюк, який захищає кольори "Миколаєва", за хвилину рахунок у матчі зрівняв.

У "корабелів" добре увійшов до гри й Макс Луценко, який власними ефективними діями зумів оформити ривок для своєї команди у другій половині стартової десятихвилинки. Підтримали українця і партнери по команді. Як наслідок +6 для гостей за 2 хвилини до завершення періоду.

Далі своє слово сказали молоді гравці "Хіміка": все той же Ковальов був точним з лінії штрафних, а Горобченко забив ефектні три очки. Завершився період за рахунку 18:22 на користь гостей.

У другій чверті гості продовжували лідирувати, а на п’ятій хвилині гри взагалі відірвалися на відстань у 9 балів після вдалих штрафних від Луценка.

Ще більшим відрив зробив Зотов за 2 хвилини до завершення першої половини. Декілька балів в кінцівці южненці відквитали, але різниця лишилася відчутною – 36:44.

У великій перерві дуже хорошу роботу провів Віталій Степановський. На третю чверть господарі вийшли значно жвавішими та більш сконцентрованими, за своїх опонентів. 25:9 – з таким рахунком Салліван та компанія шокували команду Чернія після великої перерви.

На останніх хвилинах гості робили відчайдушні спроби врятувати гру, проте южненці вже свого не віддали.