"Хімік" вшосте поспіль виграв жіночий Кубок України із волейболу

Южненський "Хімік", який вже вісім поспіль років виграє внутрішній чемпіонат, вшосте поспіль виграв ще й Кубок країни.

У цьогорічному фіналі створити проблем южненкам не змогла запорізька "Орбіта".

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На початку місяця суперниці зустрічалися у суперлізі і тоді "Хімік" виграв два матчі зі загальним рахунком 6-1. Вигадати, чим можна здивувати фавориток за цей час запоріжанки не зуміли, тож фінал програли в суху 0-3.

Окрім того, волейболістка "Хіміка" Дарина Дрозд стала найкращою учасницею "Фіналу чотирьох" Кубка України-2019. Вона ж у символічній збірній як найкраща центральна блокуюча.



Волейболістка Дарья Дрозд

Шостий виграний кубок України дозволяє "Хіміку" зрівнятися за цим показником із одеським волейбольним клубом "Динамо". Більше таких трофеїв лише в черкаського круга – 8.