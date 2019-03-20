"Хімік" захопив лідерство у Суперлізі та інші матчі 20 березня: огляд

"Миколаїв" поступився вдома южненському "Хіміку" в поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги – 68:80, і дозволив южненцям очолити турнірну таблицю.

"Миколаїв" – "Хімік" 68:80 (17:13, 13:28, 20:20, 18:19)

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Господарі на початку зустрічі одразу приголомшили гостей ривком 10:0. Южненці ніяк не могли налагодити конструктивні дії ні в атаці, ні в захисті. Однак у тайм-ауті Віталію Степановському вдалося підібрати відповідні слова. "Хімік" одразу відповів своїм ривком у 7:0. Гра наприкінці стартової чверті дещо вирівнялася. Миколаївці в підсумку здобули 3 очки переваги.

Уже на початку другої 10-хвилинки южненці зрівняли рахунок та вийшли вперед. Господарі спочатку намагалися не відставати. Та згодом перевага "Хіміка" ставала відчутнішою. Господарі ще зберігали за собою перевагу в реалізації кидків з гри, але вже за штрафними та іншими статистичними компонентами гри гості впевнено пішли вперед. Це також синхронно позначилося на рахунку. На велику перерву "Хімік" мав уже 11 очок запасу.

Попри суттєві кадрові втрати, відсутність Онуфрієва з Петровим та свіже пошкодження Жуковського, господарі все ж всі сили віддавали боротьбі за результат. По ходу третьої 10-хвилинки миколаївці змогли скоротити відставання до 6 очок. Втім, у "Хіміка" резерву для підсилення виявилося більше. То ж до заключної чверті гості повернули 11-очкову різницю.

У останній частині поєдинку ігрова перевага "Хіміка" стала більш очевидною. У господарів не знайшлося аргументів, аби спробувати врятувати поєдинок.

Тож южненці впевнено довели зустріч до перемоги, яка підняла їх на перше місце турнірної таблиці перед заключним матчем регулярного чемпіонату.

"Київ-Баскет" – "Дніпро" 85:77 (22:22, 23:19, 22:20, 18:16)

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Столичний "Київ-Баскет" приймав "Дніпро" в домашньому матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Перша половина залишилась за господарями, які лідирували протягом більшої частини матчу до великої перерви. Команда Євгена Мурзіна доволі непогано рухала м’яч, чергуючи атаки у фарбі з дальніми пострілами. Господарі реалізували 7 з 13 триочкових до великої перерви, що стало ключовим чинником, який допоміг киянам піти на велику перерву за "+4".

"Дніпро" здебільшого будував гру в нападі через фарбу, звідки набрав більше половини командних очок. Вів за собою команду Тимофеєнко, який за першу половину набрав 11 очок, ставши найрезультативнішим гравцем у складі обох команд.

Після великої перерви перегорнути хід гри на свій бік дніпрянам так і не вдалося. Кияни продовжували з непоганим відсотком атакувати з-за дуги. Бігмени "Київ-Баскета" впорались із більш габаритними опонентами, а ікс-фактором в команді Євгена Мурзіна став Михайло Горобченко, який провів найкращий матч в сезоні. Молодий захисник столичного колективу реалізував 4 з 4 триочкових, набрав 12 очок, зробив 6 підбирань та 5 передач.

У "Дніпра" після великої перерви додав у нападі Мішула, який став більше брати на себе, але наздогнати колектив Дениса Журавльова суперника не зміг.

"Київ-Баскет" переміг (85:77) і зрівняв рахунок у сезонній серії (2:2), забронювавши за собою четверте місце в турнірній таблиці. Це означає, що команда Євгена Мурзіна вже точно зіграє в першому раунді плей-оф проти "Миколаєва", а для "Дніпра" боротьба за перше місце продовжиться вже в п’ятницю, коли підопічні Журавльова поїдуть на виїзд до Черкас.

"Черкаські Мавпи" – "Політехнік" 89:91 (26:25, 17:26, 23:21, 23:19)

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Бігмен "Мавп" Крістофер Коуклі виграв стартове вкидання у свого харківського опонента та одразу помчався в атаку, проте перша атака американця цілі не досягла. Що не можна сказати про дві наступні: Руслан Отверченко двічі успішно асистував на Коуклі, який і набрав перші 4 бали для своєї команди.

У Харкова ж відповідали власними кидками Рочняк та Кромер. Загалом команди демонстрували цікавий та дуже рівний баскетбол, про що свідчить те, що за стартові 4 хвилини гри лідер в матчі змінився двічі, а ще три рази рахунок був рівний. Завершився перший період за рахунку 26:25.

На старті другої десятихвилинки політехи спробували організувати ривок, що їм і вдалося, проте Максим Міхельсон вчасно випустив на паркет свого молодого бігмена Дмитра Скапінцева, який здобув 4 бали поспіль та зрівняв рахунок. Проте, дуже швидко команда Володимира Коваля знову зуміла збільшити свою перевагу, а надзвичайно ефектну крапку в періоді зумів поставити Ілля Чугунов, який за 0.5 секунди до завершення чверті встиг прийняти м’яч та виконати триочковий кидок зі своєї триочкової лінії, який досяг цілі! 43:51 для гостей після першої половини гри.

В третій чверті "Мавпи" зуміли в кінцівці скоротити відставання до мінімуму за рахунок вдалих атак з периметру, проте на останній хвилині гості знову перехопили ініціативу та віддалилися на комфортну відстань.

Проте, черкасці мали шанси й надалі. За 5 хвилин до завершення основного часу гри тепер форвард Дмитро Липовцев з кута своєю фірмовою трьохою з відхиленням зрівняв рахунок, але харків’яни знову не вимкнулись із боротьби.

Дуже близько були гравці обох команд аби зіграти додаткові 5 хвилин, проте на останніх секундах "Мавпи" після перехоплення допустили прикру втрату та програли цей матч.

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