"Хімік" здобув виїзну перемогу над "Черкаськими Мавпами" в боротьбі за топ-5 Суперліги

Южненський "Хімік" на виїзді переміг "Черкаські Мавпи". Обидві команди були варті перемоги, проте господарі не реалізували багато власних спроб, чим сповна скористалися гості.

Черкаські Мавпи – Хімік 74:81 (14:19, 23:20, 20:17, 17:25)

Обидві команди розпочали гру з активної роботи на власних сторонах майданику, відповідно перші бали були набрані лише на другій хвилині гри – влучним був черкасець Беліков, який реалізував кидок із середньої дистанції. Після цього в кошик "Хіміка" прилетіла гармата від Попова і рахунок став 5:0.

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Войналович і Югба були не згодні із таким стартом матчу і швидко 4 бали відставання відіграли, ну а в середині чверті Вільямс вивів свою команду вперед вперше у грі. Надалі на паркеті точилась рівна боротьба: "Мавпи" намагалися застосовувати високий пресинг, який приносив свої плоди, проте, свої ж кидки команда Міхельсона влучала не надто часто. Завдяки цьому гості зуміли в кінцівці матчу реалізувати міні-ривок на піти на першу перерву з перевагою у 5 пунктів – 14:19.

В другій чверті "Мавпи" зуміли покращити % влучань, а у "Хіміка", в свою чергу, прокинувся Салліван, який за 10 хвилин набрав 12 балів і не дозволив гравцям з Черкас перевернути хід матчу. "Мавпи" скоротили відставання, проте перевага все ще була за Хіміком – 37:39.

Друга половина матчу розпочалася із перформансу Белікова, який двічі поспіль був точним та вивів свою команду вперед. На цьому гравці "Мавп" не зупинилися та поступово розвивали власну перевагу в рахунку. Після штрафних від Хаджифейзовича за 2 хвилини до завершення 3 чверті різниця складала вже 7 балів на корить черкасців, але Салліван, Джонс та Горобченко зуміли скоротити відставання до мінімуму перед вирішальною чвертю.

В заключні десять хвилин вдача була на стороні гостей: "Хімік" відразу захопив лідерство, а "Мавпи", хоча і демонстрували хороший захист, ніяк не могли влучити в кошик суперника.

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Іван Ткаченко за 3 секунди до завершення гри подарував своєму клубові примарний шанс на порятунок своєю трьохою, але в наступному епізоді Беліков отримав другий неспортивний та не залишив шансів для свого клубу.