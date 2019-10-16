Хитрий фінт Ярмоленка в матчі з португальцями став найкращим за версією УЄФА: відео

У вівторок, 15-го вересня, завершилися чергові матчі відбіркового етапу Євро-2020. Збірна України здобула дві перемоги та вийшла на груповий етап чемпіонату Європи. В УЄФА підбиваються підсумки.

В УЄФА назвали фінт Андрія Ярмоленка в матчі проти Португалії найкращим в той ігровий день.

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Перебуваючи поблизу штрафного гостей, Ярмоленко отримав передачу від Руслана Маліновського. Андрій замість того, щоб прийняти м'яч, пропустив його на Олександра Караваєва, який набігав з правого флангу.

Відео моменту за участі Ярмоленка

Ту атаку "синьо-жовті" не довели до голу, проте зуміли здолати чинних чемпіонів Європи з рахунком 2:1. Ярмоленко ж забив другий гол у київському поєдинку.

Що відомо про вихід України на Євро-2020?Збірна України вперше у своїй історії напряму вийшла на груповий етап чемпіонату Європи. Євро-2020 – стане третім поспіль для збірної України. Українці вийшли з першого місця в групі B, набравши за 7 матчів 19 очок.



17 листопада "синьо-жовтим" слід здобути бодай 1 бал, щоб гарантувати собі місце у першому кошику під час жеребкування групового етапу. Жеребкування відбудеться 30 листопада. Друга фаза продажу квитків стартує у грудні.