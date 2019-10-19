ХК "Донбас" стартував в Континентальному кубку з розгромної перемоги: відео

Хокейний клуб "Донбас" провів перший матч в рамках другого раунду Континентального кубка. На старті турніру був обіграний чемпіон Сербії "Црвена Звєзда".

У першому періоді господарі повністю володіли ініціативою і перекидали суперника 18:2. Втім, реалізувати свою перевагу "Донбас" зумів лише двічі, фактично обидва рази це було після більшості. Хоча в моменті з першим голом вилучений гравець сербів три секунди як встиг вийти зі штрафного боксу.

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У другому періоді чемпіони України закинули ще двічі. Тут варто відзначити дубль Іллі Коренчука.



"Донбас" переміг "Црвену Звезду" у першому матчі Континентального кубка

Рахунок 4:0 до третього періоду, не влаштував тренерський штаб "Црвени Звєзди" і гості вирішили замінити воротаря, як з'ясувалося пізніше – це не допомогло. Заключна 20-хвилинка встановила розгромний рахунок на табло 7:0. У плані індивідуальної статистики асистентські хет-трики оформили Клей Вілсон і Олександр Васильєв.

А найкращим гравцем матчу став голкіпер Богдан Дьяченко, який оформив єврокубковий шатаут, а з боку гостей пам'ятний приз з рук Олександра Побєдоносцева та Олексія Браги отримав також воротар Арсеніє Ранковіч.

Завдяки розгромній перемозі "Донбас" очолив турнірну таблицю після першого ігрового дня.

Донбас – Црвена Звезда 7:0 (2:0, 2:0, 3:0)

Шайби: 1:0 – Коренчук (Лялька, Романенко) – 2:59, 2:0 – Яковлєв (Вілсон, Васильєв) – 14:02, 3:0 – Матерухін (Вілсон, Васильєв) – 32:20, 4:0 – Коренчук (Сильницький, Рибчик) – 34:08, 5:0 – Белухін (Васильєв, Вілсон) – 48:09, 6:0 – Захаров (Нікіфоров) – 54:10, 7:0 – Яковлєв (Нікіфоров) – 58:02.

Відеоогляд матчу Донбас – Црвена Звезда