Хлопчик без ніг спеціально прилетів на тренування збірної України з Казахстану: фото

Під час відкритого тренування збірної України на НСК «Олімпійський», футболісти зустрілися з хлопчиком на ім’я Алі. У нього немає ніг, і він прилетів з Казахстану, щоб спеціально побачити українських футболістів.

Хлопчик хотів побачити своїх кумирів – Андрія Шевченка та Олександра Зінченка.

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"Незважаючи на те, що в Алі немає ніг, він чудово грає у футбол головою. На початку тренування він перепасовувався спочатку з Андрієм Шевченком, а потім і з Олександром Зінченком", – йдеться в дописі ФФУ.

У понеділок, 18 березня, збірна України провела відкрите тренування на НСК "Олімпійський". Вже у п'ятницю, 22 березня, "синьо-жовті" зіграють на ивїзді проти збірної Португалії у відборі на Євро-2020. Матч відбудеться у Лісабоні. 25 березня на виїзді українці протистоятимуть збірній Люксембургу.