Хлопчик повторив дивовижний удар Мессі та отримав похвалу від Лео: відео
Шестирічний хлопчик Арат Хусейні, який стає зіркою в інстаграмі, повторив удар свого кумира – нападника "Барселони" Ліонеля Мессі.
Арат опублікував в інстаграмі ролик, де повторює удар Мессі через себе.
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"Привіт, Ліонелю Мессі, я люблю тебе", – сказав хлопчик. Далі він ефектно понабивав м'яч обома ногами й відправив його до сітки воріт ударом через себе.
Ролик вже зібрав понад 2,5 мільйона переглядів.
Ліонель Мессі залишився у в захваті від таланту хлопчика та прокоментував допис.
"Дякую, Арате! Я бачу, ти справжній майстер, приголомшливо! Обіймаю", – написав зірковий аргентинець.
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