Хлопчик повторив дивовижний удар Мессі та отримав похвалу від Лео: відео

Шестирічний хлопчик Арат Хусейні, який стає зіркою в інстаграмі, повторив удар свого кумира – нападника "Барселони" Ліонеля Мессі.

Арат опублікував в інстаграмі ролик, де повторює удар Мессі через себе.

Читайте також Мессі розповів, чи переїде до Роналду

"Привіт, Ліонелю Мессі, я люблю тебе", – сказав хлопчик. Далі він ефектно понабивав м'яч обома ногами й відправив його до сітки воріт ударом через себе.

Ролик вже зібрав понад 2,5 мільйона переглядів.

Ліонель Мессі залишився у в захваті від таланту хлопчика та прокоментував допис.

"Дякую, Арате! Я бачу, ти справжній майстер, приголомшливо! Обіймаю", – написав зірковий аргентинець.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.