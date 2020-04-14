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Хлопчик повторив дивовижний удар Мессі та отримав похвалу від Лео: відео

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Ліонель Мессі / m.calciomercato.com

Шестирічний хлопчик Арат Хусейні, який стає зіркою в інстаграмі, повторив удар свого кумира – нападника "Барселони" Ліонеля Мессі.

Арат опублікував в інстаграмі ролик, де повторює удар Мессі через себе.

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"Привіт, Ліонелю Мессі, я люблю тебе", – сказав хлопчик. Далі він ефектно понабивав м'яч обома ногами й відправив його до сітки воріт ударом через себе.

Ролик вже зібрав понад 2,5 мільйона переглядів.

Ліонель Мессі залишився у в захваті від таланту хлопчика та прокоментував допис.

"Дякую, Арате! Я бачу, ти справжній майстер, приголомшливо! Обіймаю", – написав зірковий аргентинець.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Барселона Ліонель Мессі
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