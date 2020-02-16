Хочеться досягати успіху і розвиватись. А бути запасним варіантом я не хотів, – Віктор Вихрист

Український боксер Віктор Вихрист 8 лютого у Німеччині провів свій перший бій на професійному рівні. За 55 секунд він переміг білоруса Андрія Мазаніка. Проте протягом тижня спортивна громадськість більше говорить не про дебют, а дискваліфікацію його тренера і менеджера від Федерації боксу України, заяви міської ради Кременчука, які планують забрати квартиру і стипендію у спортсмена.

Ми зв’язались із Віктором і розпитали його точку зору про ситуацію, що склалась, дебют та плани на майбутнє, прізвисько та бажання поїхати на Олімпіаду, як виник варіант з переходом у профі та чи вимагали в нього плати відступні.

До слова: Віктор Вихрист – нова українська загроза у боксі для Уайлдера і Джошуа

Олімпіада – це досі ціль моєї боксерської кар’єри

– Чому "Фауст"?

Як мені пояснили – німцям дуже важко вимовляти моє прізвище Вихрист. Коментатор перед виходом спитав моє прізвище, я сказав, і він не зміг повторити. Чому саме Фауст? Мені пропонували багато варіантів, наприклад Бергер. Фауст в перекладі з німецької – кулак. Ми довго не думали та вибрали це прізвисько. Йоганн Гете немає ніякого відношення.

– Чому рідним містом був вказаний Гамбург?

– Помилились організатори. Це був тільки мій перший бій, і було багато неточностей. В наступних боях буде все правильно вказуватись, що з міста Кременчук, що представляю його та Україну. Все буде як треба! Я боксував і буду боксувати за Україну. Я патріот України.

– Як виник варіант про підписання контракту з EC Boxing Promotion?

– Розумів, що йду в збірній номером два. Про те, що я перший номер не знав, як вони повідомляють. Будучи другим номером, розумів, що є велика конкуренція, і Одеська федерація налаштована, щоб їх представник поїхав на ліцензійні турніри. В такій ситуації було багато ризиків, час іде, а мені хочеться досягати успіху, ставати кимось і розвиватись. А бути запасним варіантом я не хотів.

Надійшла пропозиція від мого менеджера Андрія Котельника. Він сказав, що є люди, які зацікавлені в мені, вони давно за мною стежать, чи не хочу я поспілкуватись з ними. Поговоривши з ними, прийняв таке рішення. Контракт підписано на три роки.

– Чи були пропозиції від інших промоушенів?

– Так. Пропозицій було дуже багато. Але не було того, що мене б зачепило. А саме теплоти, домашнього затишку. Коли приїхав до EC Boxing Promotion, то все це відчув і воно мене підкупило. Це відомі і досвідчені промоутери у світі боксу, тому все буде йти по заданому плану.

– Є ціль перебратись в США?

– Хотів би там боксувати. Але жити – ні. Я люблю свою країну, своє місто, мені тут комфортно. Мені і в Німеччині тяжко без сім’ї і, дай Бог, чимшвидше перевезу до себе дружину і дитину.

– Профі можуть виступати на Олімпіаді. Чи є ще шанс, що Ви поїдете на кваліфікаційні турніри?

Я б з радістю. Але через ситуацію, яка склалась, то не можу відповісти на це питання. Якщо брати особисто мене, то бажання є! Олімпіада – це досі ціль моєї боксерської кар’єри. І якби був такий шанс, то я б його використав.

– Через бій точно не відчули, але спаринги і підготовка вже дала якесь розуміння різниці між любительським і профі боксом?

– У професійному боксі вся команда готується до одного бою. Тут один злагоджений механізм, всі як одна сім’я. В любительському боксі нас дуже багато, кілька тренерів. Теж як одна сім’я, але ти готуєшся і не знаєш з ким будеш боксувати. Також дистанція бою зовсім інша. Дуже багато таких не великих, але важливих нюансів.

– Досвід "Українських отаманів" був тут корисним?

– Так, звичайно. Ми вже боксували без футболок, по 5 раундів. Отримав досвід там, який допомагає зараз.

– Як проходила підготовка до бою?

– Завжди підтримую себе у формі. Зараз після бою приїхав додому, але кожного дня є тренування. Зранку тренування, а вже весь інший час приділяю сім’ї та розв'язанню різних побутових питань. Перед боєм спершу дома тренувався, а потім приїхав в Німеччину. У мене було два тижні спарингів, відточування навиків на "лапах" і підведення до бою.

– Як обирали суперника?

– Взяли хлопця, який був двісті якийсь в рейтингу. Для першого бою він хороший суперник. Я бачив до бою як він боксує, що добре тримає удар, напористий хлопець. До цього він боксував з учасником Олімпіади, і дуже добре відбоксував вісім раундів, не стояв, а боксував.

Про дебют: Як Вихрист за 55 секунд сенсаційно здолав першого суперника в профі – відео

– Вага 105 кг – це максимум, чи будете ще набирати?

– Все залежить від організму і як буду себе відчувати. При 105 кг відчував себе дуже добре. Подивимось, як буду відчувати себе коли наберу більше, і вже від цього будемо далі рухатись.

– Є розуміння коли буде наступний бій?

– Надіюсь, що протягом місяця. А де і з ким наразі не можу сказати.

Нехай вони мені щось погане зроблять, якщо вважають, що не правильно вчинив

– ФБУ заявляє, що їх попередили про перехід у профі за день до офіційного оголошення. Це відповідає дійсності?

– Особисто я нікому не повідомляв – це правда. Хочу бути максимально коректним і казати як є. Про це їм повідомив мій менеджер Андрій Котельник і тренер Олександр Ляховий. Наставник повідомив головному тренеру збірної (Леонід Лоївський – прим. авт.), а Котельник – Донатасу Піскуну (виконавчий директор Федерації боксу України – прим. авт.). За скільки саме часу, я не скажу, бо не пам’ятаю точно.

– Про те, що така ситуація може статись, говорили ще три місяці тому, після Чемпіонату України…

– Не пам’ятаю чи щось таке говорили тоді. Те, що сталось… за два дні до ЧУ в мене народилась дитина, ви самі розумієте, що я не спав, толком не тренувався. Це було десь через півтора місяця після Європейських ігор. Я нікого не звинувачую, не кажу хто правий і хто винен. Але в цій ситуації можливо мені не треба було боксувати.

– Чи пропонували Вам провести окремий спаринг з Цотне Рогава, щоб визначити кращого?

– Не пам’ятаю щоб щось говорили щодо окремого спарингу. Казали, що будемо ще їздити по турнірах, пробувати, дивитись хто і як себе покаже.

– У Вас контракт був з міністерством чи ФБУ?

– З міністерством спорту. Я отримував гроші від держави, федерація мені ні копійки не платила. В мене не було жодних контрактів і зобов’язань перед федерацією.

– Чи були розмови з міністерством?

– Зв’язався з людьми, які працюють у федерації і мені повідомили, що маю написати заяву. Я написав і все. Добре розійшлись, без конфліктів, все як має бути.

– В'ячеслав Глазков заявив, що за його перехід у профі президент ФБУ Продивус взяв 65 тисяч доларів. Скільки вимагали за Ваш перехід?

– Нічого. Такого не було.

– У міській раді Кременчука заявляли, що заберуть службову квартиру та стипендію…

14 лютого зустрічався з міським головою. Після розмови прийшли до рішення, що мені залишають квартиру. Умова, що я буду приписаний тут 10 років і представлятиму місто і країну на професійному рівні. Я люблю своє місто, тут мій тренер, моя сім’я, батьки і я хочу представляти своє рідне місто.

– Чи була умова отримання квартири в замін на тренування дітей протягом 10 років?

– Це була домовленість на словах, ніяких контрактів ми не підписували. І це не було зобов’язання. Мене просто попросили тренувати дітей протягом 10 років. Я їм сьогодні пояснив: "Як ви собі це уявляєте? Я боксер професіонал, весь свій вільний час проводжу на тренуваннях і готуюсь до боїв. Як я маю ще тренувати дітей і ще й отримувати за це гроші? Це буде неправильно щодо держави і людей". Ми все обговорили і прийшли до спільного рішення, все добре. Стипендію місто забрало і віддало молодим боксерам і борцям, які заслуговують підтримки. І я цьому тільки радий. Я вже перейшов у профі і сам на себе заробляю.

– Очікували, що ФБУ на три роки дискваліфікує особистого тренера Олександра Ляхового та менеджера Андрія Котельника?

– Не просто не очікувано. Нехай вони мені щось погане зроблять, якщо вважають, що не правильно вчинив. Це дуже не красиво і неправильно робити так з людьми, які є близькими мені. Але думаю, що все що відбувається у ФБУ і за її межами закінчиться добре.

– Експерти відмічають, що Ваш стиль бою схожий із Володимиром Кличком…

Так, мені це дуже приємно. Моє боксерське життя розпочалось і розвивалось на його боях. Я дуже багато перейняв від нього і буду старатись показувати такий бокс як і він, та досягнути таких самих результатів.

– Коли Усик і Ломаченко переходили у профі, то зразу оголошувались цілі за скільки боїв, якого результату хочуть досягнути. У вас є така націленість?

– У мене дуже розумні менеджери та промоутери, і вони знають, як адекватно і правильно підійти до цього всього. А те, що я хочу це… тут треба професійно підходити до справи.