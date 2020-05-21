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"Хочу знову розбити обличчя Уайлдера": Ф'юрі пригрозив американцю

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Тайсон Ф'юрі та Деонтей Уайлдер
Тайсон Ф'юрі та Деонтей Уайлдер / boxingscene.com

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі проводить виснажливі тренування. Британець готується до третього бою з Деонтеє Уайлдером.

Ф'юрі заявив про бажання розбити обличчя американцеві Деонтей Уайлдер в їх третьому поєдинку, інформує ISPORT.ua.

До теми Уайлдер – Ф'юрі: де відбудеться третій бій

Тайсон розповів про ранкові тренування, які, за словами боксера, тримають його у спокої.

"Без них я був у важкій боротьбі з собою. Я був би в такій депресії, в такому пригніченому стані і в такому неспокої. Але так, ці тренування змушують мене рухатися, мотивують мене кожен день. Зараз я тренуюся чотири рази на день, чотири рази в день", – сказав Тайсон.

Тайсон також заявив, що тренування складні. Однак він тренується, щоб знову перемогти Уайлдера.

"Вранці кругова, потім кардіо, потім обтяження, потім кардіо. Абсолютно вимотує. Дуже хочу повернутися на ринг і побити Деонтея Уайлдера ще раз, знову розбити обличчя Уайлдера", – сказав Ф'юрі.

Ф'юрі – Уайлдер: головне про протистояння

  • Перший бій боксерів відбувся 1-го грудня 2018 року і завершився скандальною нічиєю. Рефері отримав шквал критики на свою адресу.
  • Його звинуватили у тому, що він надто довго відраховував Ф'юрі нокдаун.
  • Другий поєдинок між Ф'юрі та Уайлдером відбувся 22 лютого 2020 року. Цього разу Ф'юрі завершив бій на свою користь вже у сьомому раунді.
  • Рефері зупинив побиття Уайлдера і Тайсон переміг технічним нокаутом.
  • Третій бій між боксерами має відбутися найближчим часом. Наразі на заваді організації поєдинку стоїть пандемія COVID-19.
Автор: Михайло Гема
Теги: Деонтей Уайлдер Тайсон Ф'юрі Новини Спорту Спорт Бокс
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