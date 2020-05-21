"Хочу знову розбити обличчя Уайлдера": Ф'юрі пригрозив американцю
Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі проводить виснажливі тренування. Британець готується до третього бою з Деонтеє Уайлдером.
Ф'юрі заявив про бажання розбити обличчя американцеві Деонтей Уайлдер в їх третьому поєдинку, інформує ISPORT.ua.
До теми Уайлдер – Ф'юрі: де відбудеться третій бій
Тайсон розповів про ранкові тренування, які, за словами боксера, тримають його у спокої.
"Без них я був у важкій боротьбі з собою. Я був би в такій депресії, в такому пригніченому стані і в такому неспокої. Але так, ці тренування змушують мене рухатися, мотивують мене кожен день. Зараз я тренуюся чотири рази на день, чотири рази в день", – сказав Тайсон.
Тайсон також заявив, що тренування складні. Однак він тренується, щоб знову перемогти Уайлдера.
"Вранці кругова, потім кардіо, потім обтяження, потім кардіо. Абсолютно вимотує. Дуже хочу повернутися на ринг і побити Деонтея Уайлдера ще раз, знову розбити обличчя Уайлдера", – сказав Ф'юрі.
Ф'юрі – Уайлдер: головне про протистояння
- Перший бій боксерів відбувся 1-го грудня 2018 року і завершився скандальною нічиєю. Рефері отримав шквал критики на свою адресу.
- Його звинуватили у тому, що він надто довго відраховував Ф'юрі нокдаун.
- Другий поєдинок між Ф'юрі та Уайлдером відбувся 22 лютого 2020 року. Цього разу Ф'юрі завершив бій на свою користь вже у сьомому раунді.
- Рефері зупинив побиття Уайлдера і Тайсон переміг технічним нокаутом.
- Третій бій між боксерами має відбутися найближчим часом. Наразі на заваді організації поєдинку стоїть пандемія COVID-19.
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