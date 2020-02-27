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Хочу об'єднати в одній команді Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду: гучна заява Девіда Бекхема

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Мессі та Роналду / record.pt

Легендарний гравець збірної Англії Девід Бекхем є одним з співвласників клубу MLS "Інтер Маямі". Колишній англійський футболіст будує великі плани на майбутнє.

Колишня зірка ряду європейських грандів і збірної Англії Девід Бекхем є одним з власників клубу MLS "Інтер Маямі". Бекхем у майбутньому хотів би бачити в команді зіркових футболістів – Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

Інтер Маямі непогано укомплектований і зможе гідно виступити в дебютному сезоні, але ми постійно будемо думати про підсилення, У нас є велика команда. Тут зовсім інший світ, не такий, як в європейських лігах
– заявив Бекхем для Mundo Deportivo.

Зазначимо, перший офіційний поєдинок в історії клубу у лізі МЛС "Інтер Маямі" зіграє вже у понеділок, 2 березня. Команда Бекхема поміряється силами з "Лос-Анджелесом".

Додамо, що футбольний клуб з Лос-Анджелеса (США), який виступає у Major League Soccer з 2018 року. Про заснування нової команди МЛС у Лос-Анджелесі було оголошено в жовтні 2014 року. 

Що відомо про "Інтер Маямі"?

  • Американський футбольний клуб з Маямі, Флорида, заснований у 2018 році.
  • Відомий футболіст Девід Бекхем один зі співвласників клубу.
  • Домашньою ареною є "Нью Форт-Лодердейл Стедіум", місткістю 18 тисяч глядачів.
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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Спорт Футбол
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