Хочу об'єднати в одній команді Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду: гучна заява Девіда Бекхема
Легендарний гравець збірної Англії Девід Бекхем є одним з співвласників клубу MLS "Інтер Маямі". Колишній англійський футболіст будує великі плани на майбутнє.
Колишня зірка ряду європейських грандів і збірної Англії Девід Бекхем є одним з власників клубу MLS "Інтер Маямі". Бекхем у майбутньому хотів би бачити в команді зіркових футболістів – Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.
Інтер Маямі непогано укомплектований і зможе гідно виступити в дебютному сезоні, але ми постійно будемо думати про підсилення, У нас є велика команда. Тут зовсім інший світ, не такий, як в європейських лігах
– заявив Бекхем для Mundo Deportivo.
Зазначимо, перший офіційний поєдинок в історії клубу у лізі МЛС "Інтер Маямі" зіграє вже у понеділок, 2 березня. Команда Бекхема поміряється силами з "Лос-Анджелесом".
Додамо, що футбольний клуб з Лос-Анджелеса (США), який виступає у Major League Soccer з 2018 року. Про заснування нової команди МЛС у Лос-Анджелесі було оголошено в жовтні 2014 року.
Що відомо про "Інтер Маямі"?
- Американський футбольний клуб з Маямі, Флорида, заснований у 2018 році.
- Відомий футболіст Девід Бекхем один зі співвласників клубу.
- Домашньою ареною є "Нью Форт-Лодердейл Стедіум", місткістю 18 тисяч глядачів.