Хочу об'єднати в одній команді Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду: гучна заява Девіда Бекхема

Легендарний гравець збірної Англії Девід Бекхем є одним з співвласників клубу MLS "Інтер Маямі". Колишній англійський футболіст будує великі плани на майбутнє.

Колишня зірка ряду європейських грандів і збірної Англії Девід Бекхем є одним з власників клубу MLS "Інтер Маямі". Бекхем у майбутньому хотів би бачити в команді зіркових футболістів – Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

Інтер Маямі непогано укомплектований і зможе гідно виступити в дебютному сезоні, але ми постійно будемо думати про підсилення, У нас є велика команда. Тут зовсім інший світ, не такий, як в європейських лігах

– заявив Бекхем для Mundo Deportivo.

Зазначимо, перший офіційний поєдинок в історії клубу у лізі МЛС "Інтер Маямі" зіграє вже у понеділок, 2 березня. Команда Бекхема поміряється силами з "Лос-Анджелесом".

Додамо, що футбольний клуб з Лос-Анджелеса (США), який виступає у Major League Soccer з 2018 року. Про заснування нової команди МЛС у Лос-Анджелесі було оголошено в жовтні 2014 року.

Що відомо про "Інтер Маямі"?