Ходив у майках на два розміри більше: найкращий тенісист України про фінансування Олімпіади-2012

Лідер українського чоловічого тенісу Сергій Стаховський розповів про фінансування української команди на Олімпіаді 2012 року в Лондоні.

В інтерв'ю ютуб-каналу "Бегущий Банкир" український тенісист розповів, що не отримав виділені гроші. Стаховський заявив, що мав отримати близько 30 тисяч доларів.

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"З власного досвіду пам'ятаю. Сказали, що фінансування спортсменів при підготовці на Олімпіаду в Лондоні було 100%, всі гроші були виділені.

Коли я побачив цю суму, то я збільшив кількість наших атлетів в Лондоні вдвічі – зі 102 до 200. Я поділив цю суму на 200 осіб і там вийшло по 30 тисяч доларів на рік на кожного, а я їх не бачив в очі", – сказав Сергій.

Також Сергій поскаржився, що йому не надали екіпіровку потрібного розміру, тому він змушений був носити майки на два розміри більші.

"Коли я приїхав забирати олімпійську екіпіровку, то мені сказали: "У нас залишилися тільки розміри М і XXL". Я кажу: "У сенсі? Ви хотіли, щоб я за пів року написав вам свої розміри і наф*га? Щоб я приїхав і мені сказали, що у вас немає?"

Зате у нас половина чиновників були одягнені з голочки, у всіх був хороший, а я ходив в майках на два розміри більше", – резюмував Стаховський.

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На Олімпіаді в Лондоні Стаховський програв в 1/32 фіналу австралійцю Ллейтону Г'юїтту – 1:2 (3:6, 6:4, 3:6).

Хто такий Стаховський?Найкращий український тенісист, лідер збірної України. Станом на 20 березня 34-річний киянин посідає 167 місце у рейтингу ATP. Переможець п'яти турнірів ATP Tour (4) та Challengers (1).

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