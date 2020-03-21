Хокей: чемпіонат світу-2020 офіційно скасовано через коронавірус

Чемпіонат світу-2020 по хокею скасований через коронавірус. Турнір мав відбутися в Швейцарії з 8-го по 24 травня.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF). Рада федерації прийняла таке рішення у зв'язку з поширенням вірусу COVID-19 по всьому світу.

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Як стверджував раніше президент федерації Рене Фазель, продовження підготовки до проведення турніру неможливо через введення чрезвичаной ситуації в Швейцарії. Міжнародна жіноча першість в Канаді була скасована ще 7 березня. Всі національні європейські ліги з різними нюансами призупинили свою дію.

Швейцарія на даний момент знаходиться в топ-10 країн за кількістю заражених коронавірусом. Там знаходяться 6186 осіб з підтвердженим діагнозом.

Раніше німецькими вченими було доведено, що вірус міг поширитися по Європі з гірськолижного курорту в Австрії.

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