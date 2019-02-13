Хокей: "Донбас" переміг "Дніпро" і вийшов на перше місце в турнірній таблиці

52 Читать новость на русском
"Донбас" здолав "Дніпро"
"Донбас" здолав "Дніпро" / УХЛ

У Дружківці відбувся матч 36 туру чемпіонату Української хокейної ліги, в якому "Донбас" приймав херсонський "Дніпро". Напередодні гри команди розділяло лише одне очко в турнірній таблиці, і в разі перемоги донеччани виходили на перше місце.

"Донбас" – "Дніпро" 5:2 (2:0; 2:1; 1:1)

Читайте також: Збірна України з хокею зазнала історичної поразки

Вже на 4 хвилині рахунок у матчі відкрив форвард "Донбасу" Вадим Мазур, який вдало зіграв на добиванні. Незадовго до кінця першого періоду донеччани подвоїли перевагу – Дмитро Ігнатенко підставив ключку під кидок Владислава Гончарова.

До трьох шайб відрив "Донбасу" збільшив Віталій Лялька, який реалізував більшість. В середині другого періоду команди обмінялися голами – спочатку 17-річний Артем Целогородцев "пробив" Богдана Дяченко, а через 50 секунд Денис Мостовий з незручної руки відправив шайбу у ворота Олега Петрова.

Незадовго до кінця зустрічі "Дніпру" вдалося закинути ще раз, коли більшість реалізував Дмитро Пугачов. Херсонці зняли голкіпера і випустили шостого польового гравця, однак скоротити розрив "Дніпру" не вдалося – замість цього Олександр Костіков скористався помилкою захисників, і відправив шайбу у порожні ворота.

Читайте також: Канадському хокеїсту вибили чотири зуби в матчі НХЛ: відео

Перемога 5:2 дозволила "Донбасу" вийти на чисте перше місце в турнірній таблиці, маючи гру в запасі.

Заключний матч 36 туру чемпіонату Української хокейної ліги відбудеться у четвер, 14 лютого – "Кременчук" прийме "Білий Барс". Початок матчу о 18:30.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Що підкосило рейтинги Порошенка: відповідь політконсультанта
13 лютого
7943
Теги: Спорт ХК "Донбас" Хокей ХК "Дніпро"
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Тоттенхем" у першому матчі розгромив "Боруссію" у плей-офф Ліги чемпіонів: відео
сьогодні 00:20 "Тоттенхем" у першому матчі розгромив "Боруссію" у плей-офф Ліги чемпіонів: відео
200
Помер Віталій Хмельницький – легендарний гравець "Динамо" та "Шахтаря"
13 лютого 21:53 Помер Віталій Хмельницький – легендарний гравець "Динамо" та "Шахтаря"
352
Три українські арбітри відсторонені від суддівства через помилки та зобов’язані сплатити штраф
13 лютого 19:22 Три українські арбітри відсторонені від суддівства через помилки та зобов’язані сплатити штраф
376
Без шансів: Зінченко був нещадно розкритикований зірковим партнером по команді (відео)
13 лютого 17:19 Без шансів: Зінченко був нещадно розкритикований зірковим партнером по команді (відео)
2041
Mercedes представила новий болід Формули-1: фото та відео
13 лютого 14:15 Mercedes представила новий болід Формули-1: фото та відео
436
Одразу троє українців проведуть наступні бої 29 березня в Канаді
13 лютого 09:51 Одразу троє українців проведуть наступні бої 29 березня в Канаді
349
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук