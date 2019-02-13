Хокей: "Донбас" переміг "Дніпро" і вийшов на перше місце в турнірній таблиці

У Дружківці відбувся матч 36 туру чемпіонату Української хокейної ліги, в якому "Донбас" приймав херсонський "Дніпро". Напередодні гри команди розділяло лише одне очко в турнірній таблиці, і в разі перемоги донеччани виходили на перше місце.

"Донбас" – "Дніпро" 5:2 (2:0; 2:1; 1:1)

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Вже на 4 хвилині рахунок у матчі відкрив форвард "Донбасу" Вадим Мазур, який вдало зіграв на добиванні. Незадовго до кінця першого періоду донеччани подвоїли перевагу – Дмитро Ігнатенко підставив ключку під кидок Владислава Гончарова.

До трьох шайб відрив "Донбасу" збільшив Віталій Лялька, який реалізував більшість. В середині другого періоду команди обмінялися голами – спочатку 17-річний Артем Целогородцев "пробив" Богдана Дяченко, а через 50 секунд Денис Мостовий з незручної руки відправив шайбу у ворота Олега Петрова.

Незадовго до кінця зустрічі "Дніпру" вдалося закинути ще раз, коли більшість реалізував Дмитро Пугачов. Херсонці зняли голкіпера і випустили шостого польового гравця, однак скоротити розрив "Дніпру" не вдалося – замість цього Олександр Костіков скористався помилкою захисників, і відправив шайбу у порожні ворота.

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Перемога 5:2 дозволила "Донбасу" вийти на чисте перше місце в турнірній таблиці, маючи гру в запасі.

Заключний матч 36 туру чемпіонату Української хокейної ліги відбудеться у четвер, 14 лютого – "Кременчук" прийме "Білий Барс". Початок матчу о 18:30.

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