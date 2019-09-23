Хокей: "Кременчук" закинув 11 шайб, а "Білий Барс" мінімально поступився "Дніпру" (відео)

У першій грі третього туру Української хокейної ліги – Парі-Матч на арені "Айсберг" "Кременчук" приймав "Крижаних Вовків". У другій грі на льоду арени "Фаворит" зустрілися херсонський "Дніпро" та "Білий Барс".

Матч між "Кременчуком" та "Крижаними Вовками" закінчився з розгромним рахунком 11:1 на користь "містян". Кременчужани закинули 6 шайб у першому періоді, 4 – у другому та 1 в третьому. Микола Кисельов, Дмитро Созонов та Олексій Ворона відзначилися дублями.

До слова: Український хокеїст закинув свою першу шайбу за канадський клуб

Варто додати, що Вадим Хрішпенц та Антон Рубан влаштували бійку на льоду і не дограли матч до кінця, отримавши матч-штраф від арбітрів.

У матчі між "Дніпром" та "Білим Барсом" з рахунком 1:0 перемогу здобули херсонці. У перших двох періодах гри шайбою ніхто не відзначився. А ось в третьому періоді капітан команди "Дніпро" Сергій Афанасьєв закинув у ворота суперника.

По грі "кішки" нічим не поступалися "щукам". Ще в першому періоді воротареві "Дніпра" Олегу Петрову довелося здорово потрудитися в рамці воріт, щоб зберегти їх сухими. За хвилину до кінця матчу, головний тренер гостей поміняв воротаря на польового гравця, але результат матчу залишився колишнім – 1:0 на користь херсонського "Дніпра".