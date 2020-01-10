Хокеїст "Білого Барсу" закинув найшвидшу шайбу в УХЛ: відео
В матчі 26-го туру чемпіонату Української хокейної ліги – Парі-Матч між "Білим Барсом" та "Кременчук" було оновлено рекорд щодо найшвидшого взяття воріт.
Захисник "барсів" Володимир Алексюк закинув найшвидшу шайбу в історії Української хокейної ліги, потужно забивши гол від синьої лінії в ворота В'ячеслава Новицького на 11 секунді поєдинку.
Відео рекордної шайби
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Відзначимо, що попередній рекорд був поставлений в січні 2017 року, коли в матчі між "Кривбасом" та "Дженералз" на 13 секунді матчу відзначився Андрій Татаренко.
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