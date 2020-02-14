Хокеїст брутально лезом ковзана вдарив суперника в груди: відео моторошного епізоду

У матчі НХЛ між "Тампа Бей" та "Едмонтоном" стався моторошний епізод – захисник Зак Кессіан вдарив лезом ковзана суперника в груди.

Це все сталося наприкінці першого періоду. Кессіан атакував суперника Еріка Чернака під бортом. Після цього обоє хокеїстів опинилися на льоду, а під ними ще один гравець "Едмонтона" Джош Арчібальд.

До слова: Українські хокеїсти влаштували масову бійку під час матчу, бився навіть президент клубу: відео

В момент, коли Чернак намагався піднятися, щоб продовжити атаку своєї команди, Кессіан завдав удар лезом ковзана йому в груди.

Відео удару Кессіана в груди супернику лезом ковзана (обережно, 18+)

Найдивніше в цій ситуації виглядає те, що арбітри ніяк не покарали Кессіана за цей брутальний удар. Хоча йому тепер загрожує дискваліфікація. За схожий удар у 2012 році НХЛ дискваліфікувала Джеффа Скіннера на два матчі.

Сам Кессіан свого часу вже був дискваліфікований. У 2013 році він завдав удар ключкою в обличчя Сему Ганьє. Це було під час передсезонних матчів. Кессіана дискваліфікували до кінця передсезонних ігор, а також на п'ять матчів регулярного сезону НХЛ. кінця предсезонки і на п'ять офіційних матчів.

А вже цього сезону Кессіан накинувся з кулаками на Бреді Ткачака під час матчу проти "Калгарі". За цю бійку він отримав два матчі дискваліфікації та 21 тисячу доларів штрафу.