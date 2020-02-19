Хокеїст "Дніпра" відзначився неймовірною шайбою – відео
У заключному поєдинку 34-го туру УХЛ-Парі-Матч місцевий "Дніпро" приймав на своєму майданчику київських "Крижаних Вовків". Господарі довели поєдинок до розгромного рахунку – 8:2.
У цьому сезоні команди зустрічалися між собою шість разів, і кожен раз перемогу святкував "Дніпро". Два останні матчі завершилися "сухими" перемогами киян.
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У третьому періоді неймовірною шайбою у стилі "лакросс" відзначився форвард Олександр Шибаєв.
Фантастична шайба Шибаєва у матчі проти "Крижаних Вовків" дивіться відео:
Поєдинок завершився масовою бійкою на останній хвилині зустрічі.
Додамо, що Олександ Шибаєв поповнив склад херсонського "Дніпра" у 2019 році.
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