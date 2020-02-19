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Хокеїст "Дніпра" відзначився неймовірною шайбою – відео

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Олександр Шибаєв / uhl.ua

У заключному поєдинку 34-го туру УХЛ-Парі-Матч місцевий "Дніпро" приймав на своєму майданчику київських "Крижаних Вовків". Господарі довели поєдинок до розгромного рахунку – 8:2.

У цьому сезоні команди зустрічалися між собою шість разів, і кожен раз перемогу святкував "Дніпро". Два останні матчі завершилися "сухими" перемогами киян.

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У третьому періоді неймовірною шайбою у стилі "лакросс" відзначився форвард Олександр Шибаєв.

Фантастична шайба Шибаєва у матчі проти "Крижаних Вовків" дивіться відео:

Поєдинок завершився масовою бійкою на останній хвилині зустрічі.

Додамо, що Олександ Шибаєв поповнив склад херсонського "Дніпра" у 2019 році. 

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Хокей
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