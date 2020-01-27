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Хокеїст "Донбасу" закинув вирішальну шайбу з гострого кута – відео

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Микита Мільохін / УХЛ

У матчі 31-го туру чемпіонату Української хокейної ліги – Парі-Матч між "Дніпром" та "Донбасом" форвард Донеччан Микита Мільохін відзначився по-футбольному красивим і точним голом.

Нападник "Донбасу" закинув другу шайбу своєї команди. При цьому гравець зробив це з дуже гострого кута, коли вільний простір  для удару був мінімальним.

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Ця шайба стала першою у ворота "Дніпра" – "Донбас" реалізував більшість у другому періоді. Сам матч закінчився за рахунку 2:1 на користь "Донбасу".

Відео голу Микити Мільохіна

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Хокей ХК Донбас
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