Хокеїст кинув виклик Джастіну Біберу: Якщо заб'єш булліт, я пофарбую волосся в платиновий блонд

Воротар команди НХЛ "Сент-Луїс" Джордан Біннінгтон викликав співака Джастіна Бібера на змагання.

Спочатку Бібер виклав відео в Instagram, де він закидає шайбу у хокейній грі. У коментарях під цим відео Джордан Біннінгтон викликав Бібера на дуель.

"10 буллітів проти мене. Якщо заб'єш один, я пофарбую волосся в платиновий блонд", – написав Біннінгтон.

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Бібер цей виклик прийняв, але запропонував перерахувати 10 тисяч доларів на благодійність, якщо він переможе. А саме протистояння зняти на відео.