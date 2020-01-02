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Хокеїст кинув виклик Джастіну Біберу: Якщо заб'єш булліт, я пофарбую волосся в платиновий блонд

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Джордан Біннінгтон кинув виклик Джастіну Біберу / spokesman.com

Воротар команди НХЛ "Сент-Луїс" Джордан Біннінгтон викликав співака Джастіна Бібера на змагання.

Спочатку Бібер виклав відео в Instagram, де він закидає шайбу у хокейній грі. У коментарях під цим відео Джордан Біннінгтон викликав Бібера на дуель.

"10 буллітів проти мене. Якщо заб'єш один, я пофарбую волосся в платиновий блонд", – написав Біннінгтон.

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Бібер цей виклик прийняв, але запропонував перерахувати 10 тисяч доларів на благодійність, якщо він переможе. А саме протистояння зняти на відео.

 

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Теги: LifeStyle Спорт Хокей Джастін Бібер Новини Спорту
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