Хокеїст кинув виклик Джастіну Біберу: Якщо заб'єш булліт, я пофарбую волосся в платиновий блонд
Воротар команди НХЛ "Сент-Луїс" Джордан Біннінгтон викликав співака Джастіна Бібера на змагання.
Спочатку Бібер виклав відео в Instagram, де він закидає шайбу у хокейній грі. У коментарях під цим відео Джордан Біннінгтон викликав Бібера на дуель.
"10 буллітів проти мене. Якщо заб'єш один, я пофарбую волосся в платиновий блонд", – написав Біннінгтон.
Обережно! Німецькому хокеїсту моторошно розбили обличчя жорстким ударом під час гри: відео
Бібер цей виклик прийняв, але запропонував перерахувати 10 тисяч доларів на благодійність, якщо він переможе. А саме протистояння зняти на відео.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі