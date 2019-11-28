Хокеїст НХЛ сидячи закинув шайбу за 0,2 секунди до кінця гри: відео

У регулярному чемпіонаті НХЛ 28 листопада відбулася справжня битва між американським "Піттсбургом" та канадським "Ванкувером". У драматичній грі перемогу відсвяткували "пінгвіни".

Піттсбург – Ванкувер 8:6 (2:1, 0:3, 6:2)

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У першому періоді господарям вдалося виграти з різницею в одну шайбу. Канадці ж відповіли трьома точними ударами в другому періоді та повели в матчі з рахунком 4:2.

Як виявилося, найсолодше в матчі хокеїсти залишили на останній період, в якому закинули аж 8 шайб.

Вирішальну шайбу в поєдинку за 0,2 секунди до кінця гри закинув росіянин Євгеній Малкін. На останніх секундах гри "Ванкувер" пішов ва-банк.

"Канакс", щоб відігратися випустили польового гравця замість голкіпера. "Пінгвіни" зуміли цим скористатися, провівши контратаку.

Малкін зумів випередити оборонців, але Міллер ключкою зачепив росіянина і той впав. Малкін закинув останню шайбу, перебуваючи на п'ятій точці.

Піттсбург – Ванкувер відеоогляд матчу