Хокеїст оформив хет-трик в першому матчі після лікування від алкоголізму та розплакався: відео

Хокеїст Боббі Раян посередині сезону 2019/20 покинув "Оттаву Сенаторс" та відправився на лікування від алкоголізму за програмою допомоги профспілки гравців НХЛ. У першому домашньому матчі після повернення він оформив хет-трик та приніс своїй команді перемогу.

Через три місяці Боббі Раян повернувся на лід. Спочатку він вийшов у гостьовому матчі "Оттави" проти "Нешвілла", а 26 лютого провів перший домашній матч після лікування.

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У цій грі Боббі Раян оформив хет-трик, а його команда перемогла 5:2 "Ванкувер". Після третьої шайби, коли хокеїст відправився на лаву запасних, вся арена почала скандувати його ім'я. Вболівальники на цей матч прийшли зі спеціальними плакатами на його підтримку.

Побачивши це все, Боббі Раян розплакався.

Дивіться відео хет-трику Боббі Раяна та його сльози після підтримки трибун