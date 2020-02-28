24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

Хокеїст оформив хет-трик в першому матчі після лікування від алкоголізму та розплакався: відео

-
Боббі Раян в першому матчі після повернення / twitter.com/Senators

Хокеїст Боббі Раян посередині сезону 2019/20 покинув "Оттаву Сенаторс" та відправився на лікування від алкоголізму за програмою допомоги профспілки гравців НХЛ. У першому домашньому матчі після повернення він оформив хет-трик та приніс своїй команді перемогу.

Через три місяці Боббі Раян повернувся на лід. Спочатку він вийшов у гостьовому матчі "Оттави" проти "Нешвілла", а 26 лютого провів перший домашній матч після лікування.

До слова: В якій країні п’ють найбільше алкоголю

У цій грі Боббі Раян оформив хет-трик, а його команда перемогла 5:2 "Ванкувер". Після третьої шайби, коли хокеїст відправився на лаву запасних, вся арена почала скандувати його ім'я. Вболівальники на цей матч прийшли зі спеціальними плакатами на його підтримку.

Побачивши це все, Боббі Раян розплакався.

Дивіться відео хет-трику Боббі Раяна та його сльози після підтримки трибун

 

Напад росіян на турецьких військових у Сирії: як реагують у світі
сьогодні
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Хокей Новини Спорту Спорт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 08:53 Кого ви б хотіли бачити суперником "Шахтаря" в 1/8 фіналу Ліги Європи: опитування
Ігор Саджениця
сьогодні 08:25 Результати матчів та відео голів 1/16 фіналу Ліги Європи
Юрій Семенюк
27 лютого 20:16 Воротар став героєм матчу Ліги чемпіонів, забивши вирішальний гол на останній хвилині гри: відео
Юрій Семенюк
27 лютого 10:10 Красиві та талановиті: найпривабливіші українські футзалістки – фото
Софія Кулай
27 лютого 07:40 "Ювентус" сенсаційно поступився "Ліону" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: відео
Юрій Семенюк
Новини
Більше новин
Залиште відгук