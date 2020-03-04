Хокеїст отримав поріз обличчя ковзаном під час матчу: відео (18+)

Захисник "Нью-Йорк Айлендерс" Джонні Бойчук достроково покинув майданчик у матчі проти "Монреаль Канадіенс". Причиною став поріз обличчя, який отримав хокеїст.

У третьому періоді Бойчук поблизу своїх воріт штовхнув у спину нападника "Канадієнс" Арттурі Лехконена. Під час падіння фінський хокеїст лезом ковзана зачепив обличчя Бойчука.

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Після Цього Бойчук одразу впас на лід, прикривши поріз рукою. Однак хокеїсту вдалося самостійно піднятися та швидко покинути льодовий майданчик. Більше на гру він не виходив.

Дивіться відео, як Бойчук отримав поріз лезом по обличчі (обережно, 18+)

Про стан гравця поки не повідомляється. Головний тренер команди Баррі Троць заявив, що травма доволі страшна, адже поріз біля області ока.

Сам матч закінчився перемогою гостей 6:2.

Відеоогляд матчу "Айлендерс" – "Канадієнс"