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Хокеїст так хотів закинути шайбу у сенсаційному матчі, що підіграв рукою – відео

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Шишлянніков / УХЛ

У середу, 22 січня, білоцерківський "Білий Барс" сенсаційно обіграв чинного чемпіона України "Донбас" на його льоду з рахунком 7: 3. Матч запам'ятався глядачам не тільки яскравим хокеєм, але і швидко-курйозним голом форварда донеччан Євгена Никифорова, який був покинутий після пасу рукою.

"Донбас" першу шайбу у цій грі зумів закинути лише у другому періоді на 26-й хвилині. Та одразу після цього хокеїсти "Білого Барсу" звернулися до судді з проханням переглянути епізод. Вони вважали, що Шишлянніков заважав їх воротарю Кучеру в цьому епізоді.

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Та повтор показав, що Шишлянніков не заважав Кучеру захищати ворота, оскільки впав через дії самого голкіпера. Кучер виїхав у нього, і нападник донеччан, перечепився через воротарський щиток, виявився в площі воріт. 

Однак після перегляду повтору шайбу таки не зарахували. Але не через перешкоду воротарю. На відео вони помітили, що Шишлянніков віддав пас рукою на Нікіфорова, який і забив гол.

Відео, як Шишлянніков віддав пас рукою партнеру

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Хокей ХК Білий Барс ХК Донбас
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