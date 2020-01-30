Хокеїст віртуозно здійснив обманний маневр при виконанні буліта – видовищне відео

Буліти – це хокейна "лотерея", в якій перевіряється індивідуальна майстерність і техніка гравців, а переможцем виходить найбільш підготовлена ​​команда. Якраз-таки індивідуальні навички в булітній серії проявив захисник "Кременчука" Владислав Грицьких.

Грицьких впритул зблизився з голкіпером "Дніпра" та зробив обманний маневр вправо, переклавши ключку на незручну руку і відправивши шайбу точно над плечем Олега Петрова. До слова: "Динамо" вдома пропустило 12 шайб – відео розгрому з покером Бабинця і хет-триком Лєснікова Дивіться відео буліту від Владислава Грицьких Сам матч закінчився перемогою "Кременчука" в серії булітів. Команда реалізувала три з чотирьох своїх спроб.