Хокеїст віртуозно здійснив обманний маневр при виконанні буліта – видовищне відео
Буліти – це хокейна "лотерея", в якій перевіряється індивідуальна майстерність і техніка гравців, а переможцем виходить найбільш підготовлена команда. Якраз-таки індивідуальні навички в булітній серії проявив захисник "Кременчука" Владислав Грицьких.
Грицьких впритул зблизився з голкіпером "Дніпра" та зробив обманний маневр вправо, переклавши ключку на незручну руку і відправивши шайбу точно над плечем Олега Петрова.
До слова: "Динамо" вдома пропустило 12 шайб – відео розгрому з покером Бабинця і хет-триком Лєснікова
Дивіться відео буліту від Владислава Грицьких
Сам матч закінчився перемогою "Кременчука" в серії булітів. Команда реалізувала три з чотирьох своїх спроб.
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