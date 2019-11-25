Хокеїст втратив 9 зубів в НХЛ після болісного удару шайбою: моторошне відео

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Хокеїст втратив 9 зубів в НХЛ / twitter.com/beerleaguetalk

Захисник хокейної команди "Флорида" Кіт Яндл втратив аж дев'ять зубів у матчі регулярного чемпіонату НХЛ проти "Кароліни". Під час першого періоду Яндл отримав болісний удар шайбою в обличчя і відразу ж пішов у роздягальню.

Daily Mail повідомляє, що "точний" кидок суперника позбавив 33-річного хокеїста "Флориди" дев'яти зубів.

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Відео попадання шайби в обличчя Кіта

Попри моторошну травму, у третьому періоді Кіт повернувся на лід, а на наступний день зіграв проти "Баффало".

Яндл, який виступає за "Пантерс" з 2016 року, не пропустив жодної гри НХЛ з сезону-2008/09. Серія американця з 821 матчу поспіль – найдовша серед чинних хокеїстів.

Півтора сезону відокремлюють Кіта від рекорду Дуга Джарвіса (964 матчі поспіль).

"Флорида" ж поступилася "Кароліні" з рахунком 2:4.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Хокей NHL
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