Хокеїст втратив декілька зубів після попадання шайби в маску, але продовжив гру: відео

Воротар хокейного клубу "Нью-Джерсі Девілс" Маккензі Блеквуд під час гри проти "Айлендерс" втратив декілька зубів.

Шайба влучила йому в захисну маску. Але удар був такої сили, що хокеїсту знадобилася допомога медиків. На опублікованому відео видно, що у хокеїста немає декілька передніх зубів, а в роті в нього кров.

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Однак Маккензі Блеквуд, попри таку травму, продовжив гру. Та це його команді не дуже допомогло. "Айлендерс" здобули перемогу в овертаймі.

Відеоогляд матчу Нью-Джерсі – Айлендерс