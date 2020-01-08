Хокеїст втратив декілька зубів після попадання шайби в маску, але продовжив гру: відео
Воротар хокейного клубу "Нью-Джерсі Девілс" Маккензі Блеквуд під час гри проти "Айлендерс" втратив декілька зубів.
Шайба влучила йому в захисну маску. Але удар був такої сили, що хокеїсту знадобилася допомога медиків. На опублікованому відео видно, що у хокеїста немає декілька передніх зубів, а в роті в нього кров.
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Однак Маккензі Блеквуд, попри таку травму, продовжив гру. Та це його команді не дуже допомогло. "Айлендерс" здобули перемогу в овертаймі.
Відеоогляд матчу Нью-Джерсі – Айлендерс
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