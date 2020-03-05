Хокеїст заблокував кидок ціною зламаної руки – відео

У матчі чемпіонату Національної хокейної ліги зустрілись "Філадельфія" та "Вашингтон Кепіталз". Форвард "Філадельфії" Джеймс ван Рімсдайк заблокував кидок суперника, який зламав йому праву руку.

Гра відбулась у Вашингтоні, де "Вашингтон Кепіталз" зазнав поразки у матчі – 2:5. У одному з епізодів хокеїст гостей зазнав прикрої травми.

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На 11-й хвилині першого періоду шайба потрапила нападнику в зап'ястя після кидка оборонця Йонаса Зігенгалера. Ван Рімсдайка обстежили на лавці запасних, після цього він одразу відправився в роздягальню.

Відеоогляд матчу

Хокеїст вибух на невизначений термін.

Додамо, що Ван Рімсдайк цього сезону провів 66 матчів та набрав уних 40 (19+21) очок.