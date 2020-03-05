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Хокеїст заблокував кидок ціною зламаної руки – відео

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Джеймс ван Рімсдайк / sports.yahoo.com

У матчі чемпіонату Національної хокейної ліги зустрілись "Філадельфія" та "Вашингтон Кепіталз". Форвард "Філадельфії" Джеймс ван Рімсдайк заблокував кидок суперника, який зламав йому праву руку.

Гра відбулась у Вашингтоні, де "Вашингтон Кепіталз" зазнав поразки у матчі – 2:5. У одному з епізодів хокеїст гостей зазнав прикрої травми.

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На 11-й хвилині першого періоду шайба потрапила нападнику в зап'ястя після кидка оборонця Йонаса Зігенгалера. Ван Рімсдайка обстежили на лавці запасних, після цього він одразу відправився в роздягальню. 

Відеоогляд матчу

Хокеїст вибух на невизначений термін.

Додамо, що Ван Рімсдайк цього сезону провів 66 матчів та набрав уних 40 (19+21) очок. 

  • Бронзовий призер молодіжного чемпіонату світу 2007 року.
  • Переможець юніорського чемпіонату світу 2006 року та срібний призер 2007 року.
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Автор: Софія Кулай
Теги: NHL Новини Спорту Спорт Хокей
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