Хокеїст закинув ефектну шайбу у падінні: відео
Українським хокеїстам та чемпіонату є чим дивувати своїх глядачів. Не став виключенням і матч плей-офф УХЛ між "Білим Барсом" та "Крижаними "Вовками".
У цьому матчі між клубами визначався хто ж стане півфіналістом раунду плей-офф. Більше пощастило "Білому Барсу". При цьому перемогу здобули вони аж в овертаймі.
До слова Замість рукостискань українські хокеїсти оригінально подякували один одному – відео
Та протягом всього матчу на льодовому майданчику точилася справжня боротьба. Як підтвердження цих слів можна лише глянути на шайбу, яку закинув нападник "Вовків" Владислав Воробйов. Попри те, що в цьому моменті над ним у фактичному значенні цього слова нависав суперник, хокеїст таки зумів у падінні відправити шайбу точно в кут воріт Кирила Кучера.
Дивіться відео удару в падінні хокеїста
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