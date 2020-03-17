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Хокеїст закинув ефектну шайбу у падінні: відео

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Владислав Воробйов / УХЛ

Українським хокеїстам та чемпіонату є чим дивувати своїх глядачів. Не став виключенням і матч плей-офф УХЛ між "Білим Барсом" та "Крижаними "Вовками".

У цьому матчі між клубами визначався хто ж стане півфіналістом раунду плей-офф. Більше пощастило "Білому Барсу". При цьому перемогу здобули вони аж в овертаймі.

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Та протягом всього матчу на льодовому майданчику точилася справжня боротьба. Як підтвердження цих слів можна лише глянути на шайбу, яку закинув нападник "Вовків" Владислав Воробйов. Попри те, що в цьому моменті над ним у фактичному значенні цього слова нависав суперник, хокеїст таки зумів у падінні відправити шайбу точно в кут воріт Кирила Кучера.

Дивіться відео удару в падінні хокеїста

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Новини Спорту ХК Білий Барс ХК Крижані Вовки Хокей
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