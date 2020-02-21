Хокеїст закинув ефектну шайбу ударом в бейсбольному стилі – відео

Хокеїсти, щоб закинути шайбу, інколи вдаються до різних способів з інших видів спорту. Серед них і удар в бейсбольному стилі.

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Саме так зробив нападник "Кременчука" Кирило Бондаренко. У матчі проти "Дніпра" хокеїст вдало впіймав момент, коли пробив злету після пасу Всеволода Толстушка. При цьому шайба в цей час була в повітрі, а сам епізод нагадав удар з бейсболу.

Відео удару по шайбі в бейсбольному стилі

Та варто відзначити, що шайба Бондаренка не допомогла "Кременчуку" – команда поступилася на виїзді "Дніпру" в овертаймі 2:1.