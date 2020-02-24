Хокеїст закинув неочікувану шайбу з нейтральної зони: відео провалу воротаря

У матчі між харківським "Динамо" та "Крижаними Вовками" з Києва господарі здобули дещо неочікувану перемогу. А воротар "вовків" пропустив доволі курйозну шайбу.

Захисник "Динамо" Руслан Лісін (він свого часу виступав і за "Крижаних Вовків") наважився на кидок з нейтральної зони. Сам кидок був не надто потужний, але шайба під час польоту відбилася від льоду і, фактично, застрибнула у ворота. Досвідчений голкіпер Максим Дуве не очікував на такий удар і пропустив її.

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Дивіться відео шайби з нейтральної зони

Сам матч закінчився більш ніж впевненою перемогою "Динамо" 4:1.

Нагадаємо, що Руслан Лісін свого часу відзначився і в захисті, коли в повітрі ефектно відбив шайбу, яка летіла у ворота.