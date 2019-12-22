Хокеїст закинув шайбу у порожні ворота зі своєї половини після пасу від голкіпера: відео
Воротар хокейного клубу "Донбас" Степан Горячевських став співавтором голу у ворота "Дніпра" у матчі регулярного чемпіонату УХЛ.
"Донбас" на власному полі приймав "Дніпро". І ще у першому періоді відзначився двічі – шайби закинули Шишлянніков та Лялька. При цьому останній зробив це у меншості.
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У другому періоді закинутих шайб не було. А коли матч наближався до закінчення, тренер "Дніпра" пішов у ва-банк, знявши воротаря. Та це результату не принесло. Навпаки, голкіпер "Донбасу" Горячевських віддав результативний пас на Пангелова-Юлдашева, і той майже від своїх воріт через весь майданчик закинув у чужі порожні ворота. Цей гол став 100-им для "Донбасу" в цьому сезоні.
Окрім результативного пасу, Горячевських у цьому матчі оформив шатаут.
Відеоогляд матчу Донбас – Дніпро
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