Хокеїст з'їв гострий перець та ледь не розплакався: відео

Хокеїст українського клубу "Кременчук" Давид Григорян взяв участь у челенджі УХЛ "Без ключок". Російський хокеїст зійшовся в онлайн-битві з чемпіоном ММА за версією WWFC Денисом Бондарем.

Українська хокейна ліга спільно з ТМ Parimatch продовжують цикл онлайн-батлів "Без ключок", інформує сайт УХЛ.

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25 квітня в онлайн-битві зійшлися представники хокею і змішаних єдиноборств – гравець ХК "Кременчук" Давид Григорян і чемпіон ММА за версією WWFC Денис Бондар.

Після батлу захисник "Кременчука" виконав умови челенджу від свого опонента і з'їв гострий перець, продемонструвавши своє залізне загартування.

Відео як Григорян їсть перець

Чемпіонат України з хокею призупинений через пандемію коронавірусу. Відновлення УХЛ запланована на вересень 2020 року.

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