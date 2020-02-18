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Хокеїста дискваліфікували за удар суперника ключкою між ніг: відео моменту

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Томмі Ківісто / jokerit.com

Хокеїста фінського клубу "Йокеріт" Томмі Ківісто дискваліфікований на один матч КХЛ. Причиною стало те, що гравець під час матчу вдарив ключкою суперника між ніг.

Інцидент стався у матчі проти московського "Динамо" у третьому періоді. Томмі Ківісто біля своїх воріт намагався вибити шайбу, але замість того влучив поміж ніг Дмитру Яшкіна.

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За цей фол Ківісто отримав вилучення до кінця матчу (5+20 хвилин). Окрім того, в КХЛ вирішили дискваліфікувати хокеїста на один матч.

Дивіться відео удару поміж ніг хокеїсту

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Хокей
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