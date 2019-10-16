Хокеїсти "Донбасу" зустрілися з вболівальниками напередодні матчів Континентального кубка

У вівторок, 15 жовтня, столичний Champion Hall зібрав шанувальників хокею та фанатів хокейного клубу «Донбас» - напередодні старту донецької команди в другому раунді Континентального кубку-2020 гравці основного складу провели зустріч з вболівальниками.

Початок заходу поклали привітальні слова голови організаційного комітету другого раунду Континентального кубку Олексія Браги та генерального директора ХК "Донбас" Федора Іллєнко.

"Цього літа клуб подав заявку на проведення турніру в Україні, і спільними зусиллями клубу і Української хокейної ліги, заявка була виграна, і ми з радістю запрошуємо всіх вболівальників 18-20 жовтня на Льодову арену ТРЦ "Термінал" в Бровари", – зазначив Олексій Брага.

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"Всіх вболівальників запрошую приїжджати на матчі заздалегідь, тому що ми відкриваємо велику фан-зону – так що крім матчів, всіх уболівальників чекає маса розваг і емоцій. На матчі-відкритті ми готуємо яскравий старт турніру з постановками та світловими ефектами. Так що всіх запрошуємо зайняти свої місця за 15 хвилин до початку матчу", – додав він.

Потім до гостей Champion Hall звернулися гравці основного складу Віктор Захаров, Віталій Лялька, Олександр Матерухін та Євген Белухін. Спілкування в форматі "питання" – "відповідь" стало найцікавішою частиною заходу. Фанати «Донбасу» ставили питання про майбутній турнір, ігрову кар’єру, захоплення хокеїстів поза льодом і багато іншого

"Сьогодні відбувся відмінний захід. Особисте спілкування – це завжди цікаво і приємно як для гравців, так і для вболівальників. У будь-якому виді спорту, підтримка – це завжди приємно. Буря емоцій, приходять рідні, близькі, друзі, хочеться показати все, що вмієш. Тому ми вдячні всім вболівальникам за підтримку", – зазначив форвард основної команди Олександр Матерухін.

Приємним завершенням вечора стали автограф і фотосесії гравців основного складу ХК "Донбас".