Хокеїсти "Коламбуса" повторили історичне досягнення у Кубку Стенлі: відео

Хокейний клуб "Коламбус" переміг "Тампу-Бей" у матчі стартового раунду Кубка Стенлі. "Блю Джекетс" виграли серію з рахунком 4:0.

Таким чином "Коламбус" вперше вийшов до другого раунду плей-офф, оскільки попередні чотири спроби були невдалими.

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"Блю Джекетс" стали четвертим в історії клубом, який вибив з турніру чинного переможця регулярного чемпіонату НХЛ всуху. У 1995 році "Нью-Джерсі" обіграв у фіналі "Детройт", у 1988-му "Едмонтон" пройшов у фіналі дивізіону "Калгарі", а в 1970-м "Бостон" вибив у півфіналі "Чикаго".

При цьому "Коламбус" став четвертим в історії клубом, який виграв свою першу серію всуху. Раніше це зробили "Вегас" (2018), "Калгарі" (1981) і "Піттсбург" (1970).

"Тампа-Бей" у регулярному чемпіонаті у 82-х матчах програла тільки 20 матчів – найкращий результат.

У другому раунді "Коламбус" зустрінеться з переможцем пари "Бостон" – "Торонто" (1:2).

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