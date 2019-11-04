Хокеїсти українського клубу ефектно подякували фанатам після сенсаційної перемоги: відео

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Хокеїсти українського клубу ефектно подякували фанатам після сенсаційної перемоги: відео

Хокейний клуб "Білий Барс" з Білої Церкви вже котрий сезон поспіль відрізняється не тільки постійним прагненням до перемоги та непередбачуваними результатами матчів, але ще й яскравими та щирими ритуалами після переможних поєдинків.

Не стала винятком і перемога "барсів" в овертаймі над чинним чемпіоном України "Донбасом". Команда перемогла в овертаймі.

Як це було: "Донбас" неочікувано програв "Білому Барсу", "Динамо" принизливо поступилося "Кременчуку" в УХЛ (відео)

Після переможного гола від Владислава Куцевича і фінальної сирени, білоцерківці видовищно та оригінально подякували вболівальникам за підтримку на домашній арені.

Нагадаємо, що то після 14-го туру чемпіонат Української хокейної ліги – Парі-Матч йде на тижневу міжнародну паузу, в рамках якої свої перші тренувальні збори проведуть національна та молодіжна збірні України.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Хокей ХК Білий Барс
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