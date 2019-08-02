Хокеїсти влаштували масове побоїще й отримали серйозні дискваліфікації: відео
На Національних молодіжних іграх у Китаї сталася масова бійка між спортсменами. Інцидент стався під час матчу між командами з Гонконгу і Шеньчженя.
Як повідомляє South China Morning Post, за хвилину до кінця гри хокеїсти Шеньчженя почали бити суперників. Вони програли поєдинок з рахунком 11:2.
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У результаті три гравці з Шеньчженя були дискваліфіковані на один рік. Гравці з Гонконгу не отримали серйозних ушкоджень.
Китайська федерація хокею запевнила, що подібний інцидент більше не повториться.
Масові бійки під час хокейних матчів явище не нове. Наприклад, навесні у США благодійний матч команд університетів Клемсона й Південної Кароліни завершився масовою бійкою.
Окрім того, хокей небезпечний вид спорту. У матчі НХЛ між "Нью-Йорк Айлендерс" і "Торонто Мейпл Ліфс" форвард "Ліфс" Мітчелл Марнер під час єдиноборства випадково зачепив ковзаном шию захисника "острів'ян" Джонні Бойчака.