Хокеїсти влаштували масове побоїще й отримали серйозні дискваліфікації: відео

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Хокеїсти влаштували масове побоїще й отримали серйозні дискваліфікації
Хокеїсти влаштували масове побоїще й отримали серйозні дискваліфікації / Фото з відкритих джерел

На Національних молодіжних іграх у Китаї сталася масова бійка між спортсменами. Інцидент стався під час матчу між командами з Гонконгу і Шеньчженя.

Як повідомляє South China Morning Post, за хвилину до кінця гри хокеїсти Шеньчженя почали бити суперників. Вони програли поєдинок з рахунком 11:2.

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У результаті три гравці з Шеньчженя були дискваліфіковані на один рік. Гравці з Гонконгу не отримали серйозних ушкоджень.

Китайська федерація хокею запевнила, що подібний інцидент більше не повториться.

Масові бійки під час хокейних матчів явище не нове. Наприклад, навесні у США благодійний матч команд університетів Клемсона й Південної Кароліни завершився масовою бійкою.

Окрім того, хокей небезпечний вид спорту. У матчі НХЛ між "Нью-Йорк Айлендерс" і "Торонто Мейпл Ліфс" форвард "Ліфс" Мітчелл Марнер під час єдиноборства випадково зачепив ковзаном шию захисника "острів'ян" Джонні Бойчака.

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Теги: Спорт Новини Спорту Хокей
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