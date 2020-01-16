Хокеїсти влаштували масову бійку в матчі чемпіонату України: відео

У центральному матчі 28-го туру чемпіонату Української хокейної ліги — Парі-Матч між лідерами турнірної таблиці "Кременчуком" та "Дніпром" глядачі побачили не тільки видовищну і яскраву гру, але і справжні чоловічі емоції — хокеїсти вирішили помірятися силами не тільки в гольовій перестрілці, але і в потужному кулачному бою.

Почалося все на п'ятаку воріт В'ячеслава Новицького, де після блискавичної атаки "Дніпра" у гравців зашкалили емоції, що і переросло в льодове побоїще.

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Фінальною крапкою масової бійки стала очна дуель між Вадимом Хрішпенцом і Сергієм Кузьмиком, бій яких змогли зупинити тільки судді.

Відео бійок у матчі між "Кременчуком" та "Дніпром"