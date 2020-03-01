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Хокеїсти влаштували подвійну бійку в чемпіонаті України: відео

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Хокеїсти влаштували подвійну бійку в чемпіонаті України / uhl.ua

29-го лютого "Кременчук" приймав "Крижаних Вовків" у рамках чемпіонату України з хокею. Гра запам'яталася не тільки великою кількістю шайб, але й бійкою.

"Крижані Вовки" попри велику кількість пропущених шайб влаштували на льоду справжнє боксерське шоу. В одному матчі відбулися відразу два очних "боксерських" поєдинки.

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Спочатку, після 11-ї закинутої шайби у ворота "вовків", силами помірятися вирішили захисники Давид Григорян і Микита Жигалов. Бій хокеїстів спалахнув на екваторі другого періоду.

А відразу після того, як судді розняли хокеїстів, свою суперечку кулаками вирішили Олександр Бойових і Валерій Мкртчян.

Можливо, київські хокеїсти були засмучені не переконливою перемогою "Кременчука", а тим фактом, що "містяни" достроково виграли регулярний чемпіонат УХЛ-Парі-Матч.

Підопічні Руслана Борисенка бодай якось спробували добавити ложки дьогтю в бочку меду "Кременчука".

Поєдинок між "Кременчуком" та "Крижаними Вовками" завершився розгромною перемогою господарів з рахунком 14:1.

Відео бійки у матчі "Кременчук" – "Крижані Вовки"

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт ХК Кременчук ХК Крижані Вовки Хокей
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